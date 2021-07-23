Ассоциация топливного ритейла призвала не создавать препятствия для лицензирования малых АЗС

Национальная ассоциация топливного ритейла (НАТР) призвала органы государственной власти не создавать препятствия для лицензирования модульных (малых) АЗС, которые предлагают потребителям нефтепродукты по более низким ценам, чем "премиальные" ритейлеры.

"Малые АЗС - это малогабаритые сооружения, которые в отличие от больших АЗК не имеют на территории капитального строительства, а топливо хранят в наземных резервуарах объемом до 20 куб. м. Они не оказывают дополнительных услуг вроде супермаркетов или кафе, но могут предложить более низкую цену за счет более низких накладных расходов на содержание комплексов", - поясняется в пресс-релизе НАТР.

В ассоциации считают, что крупный ритейл умышленно распространяет мифы о нарушении малыми АЗС норм безопасности при строительстве, отсутствии разрешительных документов, продажи фальсифицированного топлива и неуплаты налогов.

По словам члена правления НАТР Анатолия Кужеля, модульные АЗС покупают топливо у тех же поставщиков, что и премиальные сети, а отсутствие у небольших игроков нефтебаз для смешивания топлива, в том числе, опровергает обвинения в фальсификате.

"Как можно называть теневым бизнес, который подает отчетность, имеет зарегистрированные акцизные склады, регистраторы расчетных операций, уровнемеры и расходомеры, регистрирует налоговые накладные и регулярно проходит проверки налоговой? И тут вдруг весь этот сегмент называют теневым и начинают с ним "бороться", иначе говоря – душить", - возмутился он.

В ассоциации отметили, что одним из инструментов такой борьбы является незаконный отзыв или блокировка выдачи лицензий на работу, поскольку в законе, регулирующем торговлю топливом, в перечне документов на получение разрешений есть формулировка "и другие документы".

"Методические разъяснения, которыми руководствуется ГНС, нечеткие. Они дают возможность требовать от нас акт ввода в эксплуатацию строительства, а не акт ввода в эксплуатацию оборудования, хотя малые АЗС не являются объектами строительства. У нас уже есть практика положительных судебных решений в этих вопросах, но не каждая АЗС готова идти длинным и бюрократическим путем судебного разбирательства. Большинство просто закрываются из-за таких чрезмерных требований", - пояснила адвокат объединения "Де Факто" Марина Чебан.

По данным НАТР, они инициировали устранение коллизий в законодательстве, в частности, предложили внести изменения в некоторые законодательные акты, которые позволят вводить модульные АЗС в эксплуатацию через получение акта ввода в эксплуатацию оборудования.

"Это создаст условия для масштабирования формата малых АЗС, будет способствовать выводу в легальное положение теневого рынка и улучшит конкурентную ситуацию в отрасли", - резюмируется в сообщении.