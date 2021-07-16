Экономика

13:41 16.07.2021

Стартовал ремонт дороги к КПП "Сокиряны" на границе с Молдовой на Буковине – "Укравтодор"

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Стартовал ремонт дороги к КПП "Сокиряны" на границе с Молдовой на Буковине – "Укравтодор"

В рамках президентской программы "Большое строительство" в Черновицкой области начался ремонт дороги Р-63 /Н-03/ - Вартиковцы - КПП "Сокиряны" с подъездами к КПП "Росошаны" и КПП "Кельменцы".

Как сообщила Государственное агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в пятницу, общая протяженность участка, который отремонтируют, - 15 км.

"Ремонт 15 км дороги будет выполнен с применением качественных материалов и современных технологий, в том числе регенерации основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга", - говорится в сообщении ведомства.

Подрядная организация - ООО "ЕДБ".

Отмечается, что в целом ремонт охватит три отрезка трассы. Большая дорожная техника уже работает на участке км 82+150 - км 86+250 в пределах Сокирян.

Подготовительные работы вскоре начнутся на отрезках от с. Ивановцы до черты с бывшим Сокирянским районом, а также в пределах с. Сербичаны Сокирянской ОТГ, где старая дорога обильно покрыта трещинами.

Трасса Р-63 - дорога регионального значения, которая ведет к КПП "Сокиряны" на границе с Молдовой. Дорога пролегает в пределах Черновицкой области.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Укравтодора" - отремонтировать всю сеть (более 20 тыс. км) дорог государственного значения до конца 2023 года.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #черновицкая_область
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