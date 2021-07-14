Глава Минфина и ЕБА договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта

Глава Министерства финансов Сергей Марченко и представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в ходе встречи во вторник договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта (№5600), который, как сказал министр, был необходимой вехой в переговорах с Международным валютным фондом, сообщила ассоциация по итогам встречи.

"Министр пояснил, что законопроект №5600 является инициативой Министерства финансов, ведь во время переговоров с МВФ необходимо было продемонстрировать меры для обеспечения бюджета следующих 2022-2024 гг. По словам министра, президент заинтересован в справедливой системе налогообложения. Он приобщался к дискуссиям по законопроекту и поддерживает большинство из предложенных инициатив", – сообщила ЕБА в релизе в среду.

Отвечая на замечания бизнеса по качеству подготовки законопроекта, о чем не раз шла речь в обращениях ЕБА, Марченко принял предложение провести ряд специализированных обсуждений относительно его отдельных норм, чтобы предметно предоставить аргументы бизнесу и выработать компромиссный текст документа, отметила ЕБА.

"Так, министр согласился на дополнительные встречи по обсуждению норм, касающихся НДС, рентной платы, переноса убытков прошлых лет и прочих норм (несмотря на наличие подобной практики в других странах, необходимо учитывать сопоставимость условий введения данных положений)", – отметили в ассоциации.

"В контексте же акциза на "зеленую" энергетику мы договорились, что государство должно придерживаться своих обязательств, поэтому накопленные долги ВИЭ должны быть возвращены. Ключевые принципы ведения бизнеса, а именно равные правила игры для всех участников, следует восстановить, при этом государству следует стимулировать развитие экологического производства электроэнергии из возобновляемых источников, а не устаревших технологий, которые вредны для окружающей среды", – добавила ЕБА.

Что касается встречи с МВФ в Вашингтоне, Марченко назвал дискуссию с представителями Фонда конструктивной и отметил, что Фонду важна устойчивость антикоррупционных органов в Украине, судебной реформы.

Одной из тем встречи также стала реформа Государственной таможенной службы.

"При обсуждении вопросов Гостаможслужбы Марченко отметил, что пока вопросов к данному органу немало. В то же время министр согласился рассмотреть конкретные кейсы жалоб на системные нарушения прав субъектов ВЭД при проведении таможенного оформления. В целях содействия широкому применению института АЭО ассоциация предложила пересмотреть некоторые критерии соответствия статуса АЭО, в частности критерий финансовой устойчивости", – указала ЕБА.