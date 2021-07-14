Экономика

13:07 14.07.2021

Глава Минфина и ЕБА договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта

2 мин читать
Глава Минфина и ЕБА договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта

Глава Министерства финансов Сергей Марченко и представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в ходе встречи во вторник договорились обсудить отдельные положения "ресурсного" законопроекта (№5600), который, как сказал министр, был необходимой вехой в переговорах с Международным валютным фондом, сообщила ассоциация по итогам встречи.

"Министр пояснил, что законопроект №5600 является инициативой Министерства финансов, ведь во время переговоров с МВФ необходимо было продемонстрировать меры для обеспечения бюджета следующих 2022-2024 гг. По словам министра, президент заинтересован в справедливой системе налогообложения. Он приобщался к дискуссиям по законопроекту и поддерживает большинство из предложенных инициатив", – сообщила ЕБА в релизе в среду.

Отвечая на замечания бизнеса по качеству подготовки законопроекта, о чем не раз шла речь в обращениях ЕБА, Марченко принял предложение провести ряд специализированных обсуждений относительно его отдельных норм, чтобы предметно предоставить аргументы бизнесу и выработать компромиссный текст документа, отметила ЕБА.

"Так, министр согласился на дополнительные встречи по обсуждению норм, касающихся НДС, рентной платы, переноса убытков прошлых лет и прочих норм (несмотря на наличие подобной практики в других странах, необходимо учитывать сопоставимость условий введения данных положений)", – отметили в ассоциации.

"В контексте же акциза на "зеленую" энергетику мы договорились, что государство должно придерживаться своих обязательств, поэтому накопленные долги ВИЭ должны быть возвращены. Ключевые принципы ведения бизнеса, а именно равные правила игры для всех участников, следует восстановить, при этом государству следует стимулировать развитие экологического производства электроэнергии из возобновляемых источников, а не устаревших технологий, которые вредны для окружающей среды", – добавила ЕБА.

Что касается встречи с МВФ в Вашингтоне, Марченко назвал дискуссию с представителями Фонда конструктивной и отметил, что Фонду важна устойчивость антикоррупционных органов в Украине, судебной реформы.

Одной из тем встречи также стала реформа Государственной таможенной службы.

"При обсуждении вопросов Гостаможслужбы Марченко отметил, что пока вопросов к данному органу немало. В то же время министр согласился рассмотреть конкретные кейсы жалоб на системные нарушения прав субъектов ВЭД при проведении таможенного оформления. В целях содействия широкому применению института АЭО ассоциация предложила пересмотреть некоторые критерии соответствия статуса АЭО, в частности критерий финансовой устойчивости", – указала ЕБА.

Теги: #марченко #еба #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 13.07.2021
ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

13:35 09.07.2021
Украина и МВФ согласовали позиции сторон по ряду вопросов, но переговоры продолжаются – Минфин

Украина и МВФ согласовали позиции сторон по ряду вопросов, но переговоры продолжаются – Минфин

13:50 08.07.2021
Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

12:34 08.07.2021
Фармацевтическая отрасль в Украине должна регулироваться соответствующей госстратегией - ЕБА

Фармацевтическая отрасль в Украине должна регулироваться соответствующей госстратегией - ЕБА

16:32 07.07.2021
Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

18:20 05.07.2021
Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

11:14 02.07.2021
Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 млрд грн, с начала года до 49,8 млрд грн - Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 млрд грн, с начала года до 49,8 млрд грн - Минфин

16:25 29.06.2021
Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке - Минфин

Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке - Минфин

15:12 25.06.2021
ЕБА раскритиковала решение профильного комитета рекомендовать к принятию за основу "ресурсный" законопроект

ЕБА раскритиковала решение профильного комитета рекомендовать к принятию за основу "ресурсный" законопроект

15:54 16.06.2021
ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

ЕБА обеспокоена законодательными предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия

ПОСЛЕДНЕЕ

Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

Украина за 6 мес. сократила импорт никелевых руд на треть

Холдинг "АВК" опровергает свое банкротство

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

"Ресурсный" законопроект привел к росту на 9% цен на первичном рынке недвижимости – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА