Alstom ожидает подписания коммерческих соглашений по поставке электролокомотивов "Укрзализныце" во втором полугодии

Французский концерн Alstom приветствует ратификацию межправительственного соглашения между Францией и Украиной о финансировании поставки 130 большегрузных электровозов для АО "Укрзализныця", сообщила пресс-служба компании в среду.

"Следующим важным шагом является подписание коммерческих соглашений во второй половине 2021 года", - подчеркивают в компании.

Согласно пресс-релизу, это позволит Alstom начать поставки локомотивов на украинский рынок, что также будет предусматривать 35%-ную локализацию, связанную с производством и обеспечением обслуживания электрических локомотивов.

Как сообщалось, Украина и Франция в мае подписали межправсоглашение о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн.

Это соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 1 июля 2021 года.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 тыс. чел.