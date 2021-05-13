Украина и Франция подписали межправительственное соглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Французский концерн Alstom приветствует подписание правительственного соглашения между Францией и Украиной о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн.

"Соглашение является решающим шагом к будущему проекту по поставке современных локомотивов, отвечающих потребностям украинского железнодорожного рынка. Помимо обеспечения локомотивов, Alstom также сможет предоставить их полное сопутствующее техническое обслуживание на уровне местных депо украинских железных дорог", - отмечается в сообщении компании в четверг.

В сообщении отмечается, что для проекта такого масштаба нужно привлечь ряд французских заводов Alstom, в частности, Белфорте, где расположен глобальный центр передового опыта локомотивов Alstom, а также Орна, Тарбе, Ле Крезо и Вийорбани.

В Alstom отметили, что заключенное странами соглашение демонстрирует решительную поддержку Францией программы развития транспорта Украины и может обеспечить, через будущие коммерческие контракты в 2021 году, ведущую позицию для Alstom в этом плане развития.

"Alstom ценит высокий потенциал украинского рынка, и мы бы с гордостью приняли участие в расширении железнодорожной инфраструктуры страны. Благодаря сотням электрических локомотивов, спроектированных, изготовленных и проданных во всем мире, а также широкому опыту технического обслуживания, Alstom имеет уникальные возможности для реализации такого проекта", - цитируется в сообщении председатель и генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж.

Он отметил, что реализация такого контракта может дополнительно укрепить позиции компании в сегменте большегрузных локомотивов.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", компания приветствует подписание рамочного соглашения между правительствами Украины и Франции по обновлению парка электровозов.

"Поддержка проекта модернизации парка электровозов "Укрзализныци" на правительственном уровне - это четкий сигнал для нашей компании, что акционер в лице Кабинета министров Украины предпринимает решительные шаги по поддержке в решении насущных проблем железнодорожной отрасли. Также это сигнал и для национальной экономики, что работа правительства направлена на развитие экономического потенциала Украины, укрепление транзитных позиций государства", - цитируется в сообщении и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

В компании отметили, что, по предварительным расчетам, будет приобретено 130 грузовых электровозов.

Потребности "Укрзализныци" в обновлении парка грузовых электровозов до 2025 года составляют не менее 50 единиц, до 2033 - еще 265 локомотивов. Общая потребность к 2033 году - не менее 315 электровозов.

Как сообщалось, Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания работает более чем в 60 странах, численность ее персонала составляет около 38,9 тыс. человек.