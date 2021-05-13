Инвестиции

12:33 13.05.2021

Украина и Франция подписали межправительственное соглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

2 мин читать
Украина и Франция подписали межправительственное соглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Французский концерн Alstom приветствует подписание правительственного соглашения между Францией и Украиной о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн.

"Соглашение является решающим шагом к будущему проекту по поставке современных локомотивов, отвечающих потребностям украинского железнодорожного рынка. Помимо обеспечения локомотивов, Alstom также сможет предоставить их полное сопутствующее техническое обслуживание на уровне местных депо украинских железных дорог", - отмечается в сообщении компании в четверг.

В сообщении отмечается, что для проекта такого масштаба нужно привлечь ряд французских заводов Alstom, в частности, Белфорте, где расположен глобальный центр передового опыта локомотивов Alstom, а также Орна, Тарбе, Ле Крезо и Вийорбани.

В Alstom отметили, что заключенное странами соглашение демонстрирует решительную поддержку Францией программы развития транспорта Украины и может обеспечить, через будущие коммерческие контракты в 2021 году, ведущую позицию для Alstom в этом плане развития.

"Alstom ценит высокий потенциал украинского рынка, и мы бы с гордостью приняли участие в расширении железнодорожной инфраструктуры страны. Благодаря сотням электрических локомотивов, спроектированных, изготовленных и проданных во всем мире, а также широкому опыту технического обслуживания, Alstom имеет уникальные возможности для реализации такого проекта", - цитируется в сообщении председатель и генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж.

Он отметил, что реализация такого контракта может дополнительно укрепить позиции компании в сегменте большегрузных локомотивов.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", компания приветствует подписание рамочного соглашения между правительствами Украины и Франции по обновлению парка электровозов.

"Поддержка проекта модернизации парка электровозов "Укрзализныци" на правительственном уровне - это четкий сигнал для нашей компании, что акционер в лице Кабинета министров Украины предпринимает решительные шаги по поддержке в решении насущных проблем железнодорожной отрасли. Также это сигнал и для национальной экономики, что работа правительства направлена на развитие экономического потенциала Украины, укрепление транзитных позиций государства", - цитируется в сообщении и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

В компании отметили, что, по предварительным расчетам, будет приобретено 130 грузовых электровозов.

Потребности "Укрзализныци" в обновлении парка грузовых электровозов до 2025 года составляют не менее 50 единиц, до 2033 - еще 265 локомотивов. Общая потребность к 2033 году - не менее 315 электровозов.

Как сообщалось, Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания работает более чем в 60 странах, численность ее персонала составляет около 38,9 тыс. человек.

Теги: #электровоз #alstom #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 12.05.2021
Компания Alstom готова повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35% - министр экономики Франции

Компания Alstom готова повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35% - министр экономики Франции

15:12 12.05.2021
"Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн грн возмещения за отмененные рейсы

"Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн грн возмещения за отмененные рейсы

11:18 11.05.2021
"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

14:18 07.05.2021
"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

12:27 06.05.2021
"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

15:32 05.05.2021
"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка

"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка

14:49 05.05.2021
Реформирование тарифов "УЗ" нужно начинать с грузовых перевозок - замминистра финансов

Реформирование тарифов "УЗ" нужно начинать с грузовых перевозок - замминистра финансов

20:45 04.05.2021
С 5 мая поезда по всей стране курсируют без ограничений – "Укрзализныця"

С 5 мая поезда по всей стране курсируют без ограничений – "Укрзализныця"

18:11 30.04.2021
ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "УЗ", предлагает Кабмину уволить правление компании

ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "УЗ", предлагает Кабмину уволить правление компании

14:29 30.04.2021
"УЗ" начала работы по электрификации направления Ковель - Изов - госграница

"УЗ" начала работы по электрификации направления Ковель - Изов - госграница

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Ukrainian Startup Fund по итогам 23 и 24 Pitch Days профинансирует стартапов на получение грантов в $25 тыс. и на получение грантов в $50 тыс.

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

Bolt инвестирует EUR20 млн в запуск сервиса каршеринга, будет наблюдать спрос на услугу в Украине

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

"Фармак" в 2020 году увеличил капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА