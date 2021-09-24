Мы ожидаем подписания договора на поставку локомотивов для "Укрзализныци" в следующем месяце – директор Alstom в Центральной и Восточной Европе

Блиц-интервью с управляющим директором Alstom в Центральной и Восточной Европе Антонио Морено

Текст: Алина Коломиец

- На выставке TRAKO в Гданьске 21-22 сентября вы презентовали свой поезд, работающий на водородном топливе. Расскажите о преимуществах этого поезда. Где он уже был представлен?

- Это первый в мире поезд, работающий на водородных топливных элементах. Сегодня на рынке очень много клиентов, заинтересованных в декарбонизации и развитии "зеленой" экономики, в поездах этого типа. Такой интерес проявляют, в частности, польские заказчики, а также в Греции, Румынии, Венгрии, Чехии. Большинство стран Европы переходят на водородные технологии. Недавно мы подписали контракты в Италии и Франции. Это будущее "зеленой" мобильности.

- Будет ли он ездить на каких-то маршрутах в Польше?

- Некоторые регионы Польши заинтересовались им, мы ведем переговоры. Если правительство утвердит план национального возрождения до 2026 года, то региональные железнодорожные операторы будут иметь возможность получить государственное финансирование на покупку 30 таких поездов.

- Расскажите о других инновациях на железнодорожном рынке, которые внедряет ваша компания.

- Одной из инноваций на рынке, внедряемой и нашей компанией, является использование Аda-технологии (индустриальный язык программирования, определяемый стандартом ISO/IEC 8652, созданный для обеспечения надежности крупных программных систем - ИФ). Кроме того, среди инноваций - автоматическая система управления поездом (ATO), которую мы также демонстрируем на TRAKO. Еще одним нашим инновационным продуктом является наземная система электроснабжения APS для трамваев, которая обеспечивает им безопасное и надежное питание без контактной сети.

- Какие крупнейшие проекты вы в настоящее время осуществляете в Центральной и Восточной Европе?

- У нас есть несколько таких важных проектов. Это производство поездов ICNG для Нидерландов в г. Катовице и разработка сигнального решения ERTMS/ETCS Level 2 для модернизируемой железнодорожной линии E65 в Польше, которая связывает Варшаву с Гдыней. Кроме того, в Румынии у нас большой контракт на сумму в EUR100 млн с возможностью продления до EUR240 млн на поставку 30 поездов для метро Бухареста, а в Греции мы запускаем новую линию для строительства первого участка линии 4 афинского метро.

- Поговорим об Украине. Когда Alstom ожидает подписания договора на поставку 130 локомотивов для "Укрзализныци"?

- Мы рассчитываем сделать это в ближайшее время, в следующем месяце. Этот крупный проект начат еще в 2019 году. К настоящему времени мы уже три года ведем переговоры с Украиной по этому контракту и хорошо продвигаемся вперед. Речь ведь не только о локомотивах - это часть глобального проекта для железнодорожной отрасли в Украине. Технические переговоры уже завершены, цена тоже ясна, финансирование со стороны Франции согласовано. Теперь мы находимся на этапе подписания договора. В ближайшие недели или месяц мы сможем подписать, мы готовы. Это были три года напряженной работы. Все готово.

- Готов ли Alstom к расширению сотрудничества с Украиной после успешного завершения этого контракта?

- Мы уже начали исследовать поставщиков и железнодорожную отрасль Украины в целом. В этом году у нас есть возможность посетить разных поставщиков, и к настоящему времени мы уже подписали более 50 соглашений о неразглашении с потенциальными поставщиками для участия в проектах Alstom по всему миру, не только по контракту на поставку локомотивов. Сегодня у нас идет работа еще с несколькими украинскими поставщиками, чтобы они участвовали в проектах вместе с нами, поставляли нам материалы. Однако для того, чтобы отправится вместе с такой компанией как Alstom в другие страны для поставки компонентов и материалов, поставщик должен иметь соответствующие стандарты качества и сертификаты. Этот проект будет иметь большое влияние на железнодорожную отрасль в Украине. Это будет толчок для ее движения вперед.

- Интересуют ли вас другие проекты в Украине?

- Мы работаем не только по локомотивам. У нас есть также интерес и к пассажирскому сегменту. В Украине есть проект региональных поездов. Мы им заинтересовались, у нас есть опыт в этом.