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10:41 15.04.2019

Ассанж пытался шпионить за другими странами из эквадорского посольства в Лондоне

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Ассанж пытался шпионить за другими странами из эквадорского посольства в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне в качестве центра для шпионажа и вмешательства в дела других государств, заявил эквадорский президент Ленин Морено.

"Жаль, что с нашей территории и с разрешения предыдущего эквадорского правительства (Дж.Ассанжу - ИФ) в эквадорском посольстве в Лондоне была предоставлена возможность для вмешательства в процессы других стран", - сказал Л.Морено в интервью газете The Guardian.

Он отметил, что Эквадор не мог позволить, чтобы его посольство стало "центром для шпионажа".

По словам Л.Морено, такая деятельность "нарушает условия предоставления убежища". Глава государства указал, что решение о лишении Дж.Ассанжа права на убежище было принято на основе международного законодательства.

"Любая попытка по дестабилизации (демократических процессов в других странах - ИФ) представляется для Эквадора предосудительным действием, потому что мы являемся суверенной нацией, и мы уважаем политику каждой отдельной страны", - подчеркнул президент Эквадора.

При этом, он сказал, что получил от Великобритании письменные гарантии относительно того, что Дж.Ассанжа не отправят в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь.

Британская полиция на прошлой неделе смогла арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в отношении Дж.Ассанжа.

Теги: #эквадор #великобритания #морено #ассанж #wikileaks
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