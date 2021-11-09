Контракт с Alstom на поставку УЗ локомотивов будет подписан до конца года - Кубраков

Контракт с французским концерном Alstom на поставку АО "Укрзализныця" 130 электролокомотивов будет подписан до конца текущего года, уверен министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

"У нас уже есть постановление правительства, подписано межправительственное соглашение. Мы двигаемся в сторону подписания реального контракта. Я уверен: к концу этого года он будет подписан", - сказал министр в ходе форума "Большое строительство: новая "Укрзализныця" во вторник.

Как отметил Кубраков, французская сторона идёт навстречу и "движется в сторону локализации".

Ранее Alstom заявлял о готовности подписать коммерческие соглашения о поставке 130 электролокомотивов "Укрзализныци" в октябре 2021 года.

Как сообщалось, Украина и Франция в мае подписали рамочное межправсоглашение о финансировании поставки концерном Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн. Документ был ратифицировано Верховной Радой 1 июля 2021 года.

Концерн Alstom приветствовал ратификацию межправительственного соглашения и заявил, что "следующим важным шагом является подписание коммерческих соглашений во второй половине 2021 года". Это позволит Alstom начать поставки локомотивов на украинский рынок, что также будет предусматривать 35%-ную локализацию, связанную с производством и обеспечением обслуживания электрических локомотивов.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 тыс. чел.