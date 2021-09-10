В Раде указывают на уступки другим странам при закупке поездов, премьер вновь заверяет в 35% локализации

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский подверг критике правительство Украины в вопросе приобретения поездов иностранного производства без значительной локализации производства, в частности при ожидаемых поставках локомотивов французского концерна Alstom и поезда швейцарской компании Stadler, производимого в Беларуси.

При этом, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, он отметил, что было обещание при закупке локомотивов Alstom обеспечить локализацию в 35%. Однако, по его словам, во французской компании заявляют, что этого нельзя сделать.

"Вы обещали принять протокольное поручение правительства, чтобы обеспечить выполнение этой локализации, но ничего не сделано. Поезд Stadler, произведенный в Беларуси, - это какая-то значительная внешнеполитическая инициатива, чтобы поддержать белорусских граждан за счет граждан Украины? Будет ли обеспечена локализация французских локомотивов, и зачем мы покупаем готовые поезда в Беларуси, если мы можем их изготавливать или локализовать в Украине?", - спросил депутат.

На что премьер-министр сказал, что правительство поддерживает все программы и принятые парламентом законы, которые дают возможность отечественной промышленности создавать новые рабочие места и развивать соответствующее производство.

"Относительно Alstoma – соглашение подписано только рамочное, без соблюдения тех договоренностей, которые были озвучены по локализации. Конечно, никаких коммерческих договоров на других условиях, подписанных министром и профильным министерством, не будет", - заверил Шмыгаль.

Ранее Кисилевский подверг критике отсутствие локализации электровозов французского концерна Alstom при поставках в Украину 10 первых электровозов. По его словам, возмущение вызывают намерения Alstom достичь обещанного уровня локализации в 35% не за счет производства, а за счет последующего техобслуживания локомотивов концерна. При этом он указывал на наличие в Украине полноценной отрасли выпуска железнодорожного транспорта.

Как сообщалось, Украина и Франция в мае подписали рамочное межправсоглашение о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн. Это соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 1 июля 2021 года.

Концерн Alstom приветствовал ратификацию межправительственного соглашения и заявил, что "следующим важным шагом является подписание коммерческих соглашений во второй половине 2021 года". Это позволит Alstom начать поставки локомотивов на украинский рынок, что также будет предусматривать 35%-ную локализацию, связанную с производством и обеспечением обслуживания электрических локомотивов.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 тыс. чел.