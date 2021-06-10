Запуск проекта по электровозам Alstom создаст более 7 тыс. рабочих мест в Украине в долгосрочной перспективе

Запуск проекта на поставку электровозов в Украину может создать в стране более 7 тыс. рабочих мест в долгосрочной перспективе, подсчитали во французском концерне Alstom.

"Создание новых рабочих мест будет одним из основных положительных последствий контракта, который будет подписан в ближайшее время. По нашим подсчетам, более 7 тыс. рабочих мест будут созданы или сохранены в Украине благодаря бизнесу электровозов в долгосрочной перспективе", - сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о сроках поставок и условиях обслуживания локомотивов, в Alstom отметили, что этот вопрос в настоящее время решается с клиентами и пока не может быть вынесен на обсуждение.

По словам представителей Alstom, местных клиентов в Украине компания ищет в том числе и среди частного бизнеса.

Как сообщалось, Alstom готов постепенно локализовать до 35% производства и обслуживания локомотивов в Украине; производительная деятельность планируется перенести в Украину, начиная с 11-го электровоза.

Украина и Франция в мае подписали межправсоглашение о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для "Укрзализныци" на сумму до EUR900 млн.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 тыс. человек.