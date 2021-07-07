Украина получит 130 новых грузовых электровозов из Франции

Украина в рамках ратифицированного межправительственного соглашения получит 130 новых грузовых электровозов из Франции для обновления подвижного состава "Укрзализныци", заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"1 июля в Верховной Раде было ратифицировано соглашение между правительствами Украины и Франции, благодаря которой мы получим 130 новых грузовых электровозов, в которых нуждается Украина. Это мы делаем совместно с компанией ALSTOM. Это большой проект для нашей страны, потому что в таком количестве уже никто давно не видел обновления подвижного состава "Укрзализныци", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в среду в Киеве.

Он добавил, что "в настоящее время большинство электровозов, которые находятся в распоряжении "Укрзализныци", –70-80-х или 90-х годов".

"При этом 90-х годов очень мало. Мы сейчас обновляем состав для того, чтобы "Укрзализныця" быстрее обрабатывала все грузовые перевозки, чтобы не было проблем с наличием тяги и для увеличения и улучшения экономической составляющей "Укрзализныци", - добавил Тимошенко.