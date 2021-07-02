Экономика

09:16 02.07.2021

Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран

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Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран

Официальные представители 130 стран, включая все государства G20, по итогам встречи в виртуальном формате в четверг согласились с введением глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, сообщает The Wall Street Journal.

Это будет самое радикальное изменение в международном налогообложении за столетие.

В том числе одобрили введение налога Китай и Индия, которые ранее не были полностью согласны с предлагаемыми изменениями.

Теперь правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Это уменьшит возможности для уклонения от уплаты налогов.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год из-за недополучения налогов.

"После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду", - заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день "историческим для экономической дипломатии". "Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что "гонка уступок" (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима - прим. ИФ) стала на шаг ближе к завершению", - отметила она.

Международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США, отмечается в статье. Администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.

Теги: #налоги #g20 #экономика
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