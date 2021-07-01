Экономика

19:58 01.07.2021

"Мотор Сич" в июне подписала контракты на поставку 4 двигателей для "Антонова" и 14 – для Turkish Aerospace Industries

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"Мотор Сич" в июне подписала контракты на поставку 4 двигателей для "Антонова" и 14 – для Turkish Aerospace Industries

"Мотор Сич" (Запорожье) поставит 4 авиадвигателя Д-436-148ФМ госпредприятию "Антонов" и 14 вертолетных двигателей Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), соответствующие контракты были подписаны в июне.

Согласно сообщению в системе "Прозорро", сумма заключенного 15 июня контракта с ГП "Антонов" – 414,99 млн грн (по 86,46 млн грн за двигатель), два двигателя при условии своевременной авансовой оплаты должны быть поставлены на условиях DDP до конца текущего года и еще два – до конца октября следующего года.

Согласно подписанному с TUSAŞ 26 июня договору, "Мотор Сич" поставит двигатели для атакующих вертолетов тяжелого класса, отмечается в сообщении турецкой стороны. Согласно ему, поставка первых двух двигателей ожидается в сентябре 2022 года, а первый полет этих вертолетов запланирован на 2023 год. Весь контракт рассчитан до 2025 года.

Информация о стоимости турецкого контракта пока отсутствует.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор Сичи" заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций китайскими акционерами, которые не были допущены к управлению и согласились часть акций (около 25%) уступить украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Помимо того представители государства и СНБО заявили о рассматриваемом варианте национализации предприятия.

Предприятие в январе-марте 2021 года получило 298,22 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2020 года оно завершило с чистым убытком 219,59 млн грн. Выручка за первый квартал выросла на 38,2% - до 2 млрд 834,46 млн грн.

Теги: #мотор_сич #контракты
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