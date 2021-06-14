Рада до конца сессии может рассмотреть законопроекты об индустриальных парках и докапитализации ЭКА - Наталуха

Верховная Рада до конца текущей сессии может принять в целом или одобрить ряд законопроектов о защите национального товаропроизводителя, в том числе об индустриальных парках, о докапитализации экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и о защите украинских компаний при проведении другими странами антидемпинговых и антисубсидиарных расследований, считает глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Безусловно – индустриальные парки. Будем делать все, чтобы во втором чтении был принят законопроект №4416-1, и, по крайней мере, в первом чтении приняты два законопроекта №3724 и №3725, которые я зарегистрировал еще летом прошлого года, но они находятся в комитете у Гетманцева", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина 30" в понедельник.

Наталуха подчеркнул, что без принятия законопроектов №3724 и №3725, которые предусматривают налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков, не заработает вся "архитектура", и в настоящее время отмечается определенный сдвиг в этом вопросе.

Он также предположил, что удастся вынести на рассмотрение в первом чтении законопроект о докапитализации ЭКА, который также находится в налоговом комитете.

"Я считаю, что надо немного перезапустить саму организацию, она избрала не совсем правильный вектор, мне хотелось бы, чтобы они больше занимались страхованием коммерческих рисков, чтобы были полноценно той институцией, на которую мог рассчитывать любой предприниматель, который хочет выходить на внешний рынки", - пояснил глава комитета ВР.

Касаясь вопроса принятия в целом законопроекта о локализации в промышленности (№3739), Наталуха выразил надежду, что до начала следующей сессии удастся убедить коллег и других депутатов вынести этот законопроект на второе чтение.

"Будем вести этот диалог, у нас есть коллеги, которые блокируют этот процесс, и своими правками и всем другим, поэтому точно не хочется тратить последние три недели на то, чтобы слушать правки, как это было, например, с законом о земле", - отметил он.

Наталуха также отметил важность принятия "антисубсидиарного" законопроекта, который, по его оценке, возможно, будет принят в первом чтении до конца текущей сессии.

Как сообщалось, принятый ВР в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1 предусматривает, в частности, для резидентов ИП компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ю компенсацию стоимости подключения к электросетям.

В свою очередь законопроекты №3724 и №3725 предлагают, в частности, освободить резидентов ИП от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет и, при условии наличия экспорта, в течение последующих пяти лет установить уплату 50% этого налога, освободить от ввозной пошлины на иностранное оборудование и комплектующие, и другие стимулы.

Направленный на развитие машиностроения законопроект №3739 о локализации парламент принял в первом чтении в июле прошлого года. Он предполагает преференции при госзакупках с требованием локализации 25-45% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года. Однако в доработанном документе требование для первого года уменьшено до 10% локализации с ежегодным увеличением на 5% - до 40%.

Ко второму чтению законопроекта подано большое количество правок.