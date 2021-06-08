Экономика

13:48 08.06.2021

Изменения в закон "О публичных закупках" позволят привлечь международное финансирование на строительство Киевской окружной дороги - эксперт

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Изменения в закон "О публичных закупках" позволят привлечь международное финансирование на строительство Киевской окружной дороги - эксперт

Принятый Верховной Радой законопроект №5309 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно системы обжалования публичных закупок" дает возможность привлечь к строительству Киевской окружной дороги (КОД) международные компании и финансирование, считает глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ) Сергей Быков.

Он отметил, что Рада данным законопроектом, который выводит проект строительства КОД из-под действия закона "О публичных закупках", дала "зеленый свет" ее строительству по международному формату контрактов EPC+F.

"Таким образом, на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, но и по условиям привлечения финансирования. Проще говоря, подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ", - написал Быков на своей странице в Facebook.

По его словам, действующие правила закупок не позволяют заходить на рынок международным игрокам, которые могут принести деньги, а принятые изменения такую возможность открывают.

"По моей информации, "Укравтодор" уже готовит презентацию будущих закупок по КОД. Планируют все объяснить, рассказать и показать. Мы следим", - добавил эксперт.

Он напомнил, что КОД будет строится в рамках президентской программы "Большое строительство". Это будет 150-километровое кольцо вокруг столицы, которое соединит основные трассы и выведет за пределы города транзитный трафик.

"Существует вера в то, что проект доведут до конца. Если не вмешается политика и очередное раздувание "зрады", - комментирует эксперт.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и американская Bechtel Corporation в конце мая подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #код #публичные_закупки
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