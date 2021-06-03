Экономика

15:25 03.06.2021

Независимые эксперты номинационного комитета надеются продолжить диалог по реформе корпуправления

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Независимые эксперты номинационного комитета надеются продолжить диалог по реформе корпуправления

Международные партнеры, входящие в состав номинационного комитета в качестве независимых экспертов, выразили надежду на продолжение диалога по укреплению реформы корпоративного управления в Украине.

"Неголосующие члены номинационного комитета по отбору кандидатов в наблюдательные советы госпредприятий выражают благодарность премьер-министру Украины за конструктивную встречу, состоявшуюся во вторник, 1 июня. Мы очень надеемся на продолжение комплексного диалога для укрепления реформы корпоративного управления в Украине", – указано в совместном заявлении независимых экспертов, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в лице представителей Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), украинского офиса Международного валютного фонда (МВФ), ЕС, а также бизнес-омбудсмена.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с членами номинационного комитета, по итогам которой выразил надежду, что он вернется к работе в июне.

Теги: #заявление #корпоративное_управление
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