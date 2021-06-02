Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз

Правительство утвердило прогноз экономического и социального роста Украины на ближайшие три года, согласно которому рост ВВП по базовому сценарию ожидается на уровне 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году, сообщило Министерство экономики на сайте в среду.

Согласно постановлению, утвержденному Кабинетом министров на заседании 31 мая, текст которого, однако, на правительственном сайте в данный момент отсутствует, рост потребительских цен в конце 2022 года ожидается на уровне 6,2%, в 2023-м – на 5,3% и на 5% в 2024 году.

Базовый сценарий макропрогноза также предусматривает рост среднемесячной зарплаты в 2022 году на 4,4%, а также на 6,1% и 5,6% в последующие два года. При этом базовый прогноз предусматривает рост безработицы в следующем году на 8,5%, а также на 8% и 7,8% в 2023-м и 2024 году соответственно, свидетельствуют данные министерства.

Как указано ведомство, рост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 6,5% в 2022 году с дальнейшим наращиванием темпов до 7,7% в 2023-м и 7,9% в 2024-м.

Наиболее высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и роль банковского кредитования в финансировании инвестпроектов, указало Минэкономики со ссылкой на прогноз.

"Правительство будет продолжать применять меры по продвижению украинского экспорта на внешних рынках и уменьшению барьеров в торговле, в частности за счет поддержки экспорта через создание механизмов страхования, перестрахования и обеспечения, за счет уменьшения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках через выполнение Соглашения об ассоциации, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления; использования возможностей Всемирной торговой организации, снятия антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию", – прокомментировало министерство.