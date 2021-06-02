Экономика

17:28 02.06.2021

Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз

2 мин читать
Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз

Правительство утвердило прогноз экономического и социального роста Украины на ближайшие три года, согласно которому рост ВВП по базовому сценарию ожидается на уровне 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году, сообщило Министерство экономики на сайте в среду.

Согласно постановлению, утвержденному Кабинетом министров на заседании 31 мая, текст которого, однако, на правительственном сайте в данный момент отсутствует, рост потребительских цен в конце 2022 года ожидается на уровне 6,2%, в 2023-м – на 5,3% и на 5% в 2024 году.

Базовый сценарий макропрогноза также предусматривает рост среднемесячной зарплаты в 2022 году на 4,4%, а также на 6,1% и 5,6% в последующие два года. При этом базовый прогноз предусматривает рост безработицы в следующем году на 8,5%, а также на 8% и 7,8% в 2023-м и 2024 году соответственно, свидетельствуют данные министерства.

Как указано ведомство, рост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 6,5% в 2022 году с дальнейшим наращиванием темпов до 7,7% в 2023-м и 7,9% в 2024-м.

Наиболее высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и роль банковского кредитования в финансировании инвестпроектов, указало Минэкономики со ссылкой на прогноз.

"Правительство будет продолжать применять меры по продвижению украинского экспорта на внешних рынках и уменьшению барьеров в торговле, в частности за счет поддержки экспорта через создание механизмов страхования, перестрахования и обеспечения, за счет уменьшения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках через выполнение Соглашения об ассоциации, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления; использования возможностей Всемирной торговой организации, снятия антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию", – прокомментировало министерство.

Теги: #макропрогноз #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 24.05.2021
Кабмин переназначил Марьевича госсекретарем Минэкономики

Кабмин переназначил Марьевича госсекретарем Минэкономики

18:56 24.05.2021
Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

10:14 24.05.2021
Минэкономики на конец мая снизило среднюю цену бензина на 0,38 грн/литр

Минэкономики на конец мая снизило среднюю цену бензина на 0,38 грн/литр

20:41 21.05.2021
Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

10:29 21.05.2021
Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 г. до 4,1%, в 2022 г. - до 3,8% - экс-министр

Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 г. до 4,1%, в 2022 г. - до 3,8% - экс-министр

13:30 20.05.2021
Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

17:21 18.05.2021
Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

10:45 17.05.2021
Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

21:25 14.05.2021
Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

10:24 14.05.2021
Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лексредств

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

ЕИБ может выделить Харькову около EUR75 млн на новые трамваи и инфраструктуру

"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на группу компаний "Империал Тобакко" штраф в 460 млн грн

Минэнерго вскоре презентует проект новой модели ПСО в э/э, предусматривающую защиту малообеспеченных потребителей

"Укрзализныця" в мае на 20,5% улучшила оборот грузовых вагонов, среднесуточная нагрузка на уровне докризисного 2019 г.

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА