Шахтоуправление "Покровское" "Метинвеста" за 4 мес. нарастило добычу угля на 21%

Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), контроль над которым в марте текущего года установила группа "Метинвест", по итогам января-апреля 2021 года нарастил добычу угля на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 213,347 тыс. тонн с 1 млн 831,396 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики, в апреле-2021 добыто 580,015 тыс. тонн угля, тогда как в апреле-2020 – 437,552 тыс. тонн.

Предприятие в 2020 году произвело 6 млн 161,8 тыс. тонн рядового угля марки "К".

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.