Экономика

13:45 18.05.2021

Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

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Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Реформа сферы градостроительства предполагает создание Градостроительной палаты при министерстве развития громад и территорий для выполнения функции надзора, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

"В законопроекте функции контроля и надзора разделены. Функция контроля переходит в частные руки, а функция надзора остается за министерством. Министерство будет обязано рассматривать по результатам любых проверок или обращений информацию о том, как субъекты хозяйствования на рынке допускают какие-либо нарушения. Работа надзора предлагается в виде Градостроительной палаты. Мы брали за основу лучшие практики Министерства юстиции в формате надзора нотариальной палаты за нотариусами", – рассказала Козловская в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве во вторник.

По ее словам, надзор будет осуществляться путем рассмотрения заявлений о возможных нарушениях, а не проведения плановых или внеплановых проверок.

Теги: #недвижимость #строительство #градостроительство
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