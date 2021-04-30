Экономика

14:46 30.04.2021

В "Слуге народа" не обсуждают отставку министра финансов - Корниенко

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В "Слуге народа" не обсуждают отставку министра финансов - Корниенко

Фракция "Слуга народа" не обсуждает отставку правительства или отдельных министров, в частности, министра финансов Сергея Марченко, заявил первый заместитель главы фракции, лидер партии Александр Корниенко.

"В настоящее время нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен (в должности – ИФ). Но по состоянию на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за", нет", - цитирует Корниенко сайт политической силы в пятницу.

Он пояснил, что проект постановления об увольнении Марченко с поста министра финансов был инициативой отдельных представителей фракции "Слуга народа". По словам лидера партии, изучив вопрос, авторы проекта постановления его отозвали. Корниенко утверждает, что соответствующее заявление об отзыве проекта уже написано на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В то же время на время выхода информации сведения о прохождении проекта постановления на сайте Верховной Рады не изменились – №5449, дата регистрации 29 апреля, "передан на рассмотрение руководству".

Теги: #слуга_народа #министры
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