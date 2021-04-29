Экономика

15:22 29.04.2021

"Нафтогаз Трейдинг" предложил ТКЭ газ на май по цене 8,325 грн/куб. м (c НДС)

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"Нафтогаз Трейдинг" предложил ТКЭ газ на май по цене 8,325 грн/куб. м (c НДС)

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года в связи с запланированным завершением действия спецобязательств (ПСО) для теплокоммунэнерго (ТКЭ), сообщила НАК "Нафтогаз Украины" в четверг.

"Цена газа на май установлена на уровне 8325 грн (с НДС, без учета тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м. По сравнению с ценой ПСО на апрель, газ для ТКЭ от компании Группы "Нафтогаз" подорожает на 6% из-за высокого спроса на него, сохраняющегося в условиях прохладной погоды и снижения запасов газу в ПХГ", − пояснили в компании.

Финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии. Перед совершением сделки контрагент должен пройти проверку службы комплаенса Группы "Нафтогаз".

ГК "Нафтогаз Трейдинг" уже подписала первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе с ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

"Нафтогаз" заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 млрд куб. м. Компания занимает конструктивную позицию в вопросе урегулирования задолженности ТКЭ прошлых лет, что откроет им путь для изменения поставщика", − отметила и.о. генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева, добавив, что компания постарается проводить гибкую ценовую политику, чтобы остаться привлекательным партнером для участников рынка.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в последний раз установила оптовую цену на газ для теплокоммунэнерго в рамках специальных обязательств (ПСО) на апрель в размере 6,523 грн/куб. м (без НДС и расходов на транспортировку).

Со стороны Группы "Нафтогаз" поставщиком газа для крупных производителей тепла выступает ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг". Малые и средние потребители, в том числе объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД), могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Теги: #нафтогаз_трейдинг #электроэнергия #цена
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