Экономика

10:36 27.04.2021

Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с января 2022 года - Минреинтеграции

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Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с января 2022 года - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей начнет работать с января 2022 года.

"Мы себе ставим такую амбициозную цель – реально стратегия начнет работать с 1 января 2022 года, когда все другие законодательные инициативы будут приняты и начнется реализация", - сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в ходе обсуждения в рамках национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" во вторник.

По его словам, в начале мая проект документа будет направлен на согласование центральным органам исполнительной власти, после чего будет рассмотрен на заседании правительства. Далее к Стратегии будет разработан план мероприятий на ближайшие два года.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Теги: #стратегия #донбасс #экономразвитие #минреинтеграции
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