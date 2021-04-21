Экономика

14:22 21.04.2021

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на "Бритиш Американ Тобакко" штраф 80 млн грн

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Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на "Бритиш Американ Тобакко" штраф 80 млн грн

Верховный суд 15 апреля 2021 года признал беспочвенность наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) 80 млн грн штрафа на ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" за якобы совершенное нарушение законодательства по защите экономической конкуренции, сообщила компания на сайте.

"Наконец мы достигли истины по делу и защитили свой имидж законопослушного и одного из крупнейших налогоплательщиков. Мы не сомневались в своей правоте, однако нам пришлось приложить немало усилий и потратить время, чтобы правда восторжествовала", - отметил гендиректор компании Кахабер Бенидзе.

Он отметил, что данное решение Верховного Суда - важное достижение для всей Украины, демонстрирующее способность ее судебной системы защищать права работающих в стране иностранных инвесторов.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозяйственный суд 23 февраля удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе 450 млн грн.

British American Tobacco – крупная международная табачная компания, которая имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и пр.

В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. По данным BAT, совокупные инвестиции в развитие и модернизацию табачной фабрики в Прилуках составляют более $550 млн.

Теги: #british_american_tobacco_plc #суд
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