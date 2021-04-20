Экономика

13:34 20.04.2021

Дорожники в Черниговской области ремонтируют международную трассу Киев - Чернигов - Новые Яриловичи

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Дорожники в Черниговской области ремонтируют международную трассу Киев - Чернигов - Новые Яриловичи

Дорожники в Черниговской области выполняют капитальное обновление международной трассы М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

Как сообщается на сайте Черниговской ОГА, капитальный ремонт указанной дороги предусматривает укладку нового асфальтового покрытия, обочин, безопасных переходов и освещения.

Отмечается, глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко накануне проверила состояние выполнения работ и пообщалась с руководством Службы автомобильных дорог в Черниговской области.

"За три недели, прошедшие с нашего предыдущего визита, дорожники успели снять 132,5 тыс. кв. м старого асфальта, положить совокупно в трех слоях 62 тыс. квадратных метров асфальта и установить водопропускную трубу на 91-м километре трассы. Пообещали не сбавлять темпов и не выбиваться из установленного графика. Я со своей стороны обещаю и впредь контролировать выполнение работ", - цитирует пресс-служба Коваленко.

В сообщении отмечается, что в настоящее время, согласно плану программы "Большое строительство", рабочие обустраивают два участка трассы на территории области от поселка Калитянского до поворота на село Сокирин и от села Лемеши до Коптей.

До конца этого года на территории области также планируют отремонтировать участок трассы М-01 протяженностью 37,64 км, которая проходит через шесть населенных пунктов Козелецкой и Киптивской общин: села Калитянское, Сыраи, Еркив, Гарбузин, Лемеши и Копти.

Всего в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 километра дорог государственного значения, капитально обновить 9 мостов и провести реконструкцию 5 мостов.

Теги: #укравтодор #черниговская_область
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