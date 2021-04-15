Экономика

10:27 15.04.2021

Мы существенно масштабируем программу ипотеки под 7% - замглавы ОП Тимошенко

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Мы существенно масштабируем программу ипотеки под 7% - замглавы ОП Тимошенко

Принятие законопроекта № 5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" позволит выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс. квартир в финансовый лизинг, отмечается в сообщении на странице Украинской финансовой жилищной компании в Facebook.

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабирует имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - цитируется заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

По его словам, также стал доступным новый механизм лизинга жилья: приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут такие социальные группы, как медики, военнослужащие, педагоги, полицейские и спасатели.

Реализацией инициативы президента будет заниматься "Укрфинжилье". Оно будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЗАО "Укрфинжилье" станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем", - отметил директор "Укрфинжилья" Василий Шкураков.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 апреля приняла за основу законопроект 5308, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека". Законопроект в первом чтении поддержали 263 народных депутатов.

Теги: #недвижимость #ипотека #бюджет #тимошенко
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