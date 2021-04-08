Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко после визита в столицу Катара Доху опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы написал заявление об отставке, и заявляет, что продолжает исполнять обязанности руководителя ведомства, сообщает пресс-служба Минэнерго в четверг.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер… Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - заявил Витренко в ответ на соответствующие запросы СМИ.

"У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", - добавил и.о. министра.

В пресс-службе ведомства отметили, что Витренко отправился в Доху 29 марта для переговоров с генеральным директором компании Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саадом бин Шеридой Аль-Каабе для формирования договоренностей в энергетической сфере и для подготовки официального визита президента Украина в Катар. Достигнутые договоренности между государствами были зафиксированы на этой неделе: 5 апреля был подписан ряд двусторонних документов. 7 апреля Витренко вернулся в Киев.

7 апреля в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в окружении Витренко, что и.о. министра якобы написал заявление об увольнении после возвращения из Катара. При чем о своем уходе он якобы начал говорить еще две недели назад и тогда же вывез из министерства свои личные вещи.

Как сообщалось, 22 декабря 2020 года Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал такое назначение без консультаций с парламентом Перед этим, 17 декабря, для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов).

28 января 2021 года Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

В то же время, 23 февраля украинский парламент поддержал с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров (в частности, Витренко).