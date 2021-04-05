"Интерпайп" повысит зарплату производственному персоналу на 10%

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" повысит заработную плату производственного персонала (рабочих и руководителей, специалистов, служащих - РСС) своих промышленных активов в среднем на 10%.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, при повышении зарплаты будет применен дифференцированный подход в зависимости от дивизиона и категории сотрудников.

Так, всем рабочим и РСС трубного дивизиона зарплата будет повышена на 10% с 1 июня 2021 г. Зарплаты производственного персонала машиностроительного комплекса также вырастут на 10% с 1 июня.

Повышение зарплат рабочих и РСС дивизиона ж/д продукции составит 10%, но будет проходить в два этапа в связи со снижением объемов производства. Так, оклады вырастут на 5% с 1 июня и на 5% с 1 сентября.

Оклады рабочих стального дивизиона вырастут на 10% с 1 июня, оклады РСС - с 1 августа 2021 года.

Первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов констатировал, что компания продолжает работать в условиях новых торговых ограничений, которые вводятся против продукции группы.

"Мы продолжаем бороться с заболеваемостью на заводах, прилагая максимум усилий, чтобы не остановить производство. Компания существенно увеличила расходы на обеспечение противоэпидемических мер, доставку рабочих на производство, обеспечение больниц региона. Тем не менее, мы нашли возможность повысить зарплату производственному персоналу, чтобы поддержать сотрудников и их семьи в это непростое время", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.