Закон о реформе системы архитектурно-строительного контроля примут летом – Чернышов

Законопроект о реформе системы архитектурно-строительного контроля будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время, сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Прошлой весной реформа запускалась без системного обсуждения с экспертами и строительной сообществом. Что сделали мы? На платформе Минрегиона объединили всех скейкхолдеров - профильный комитет парламента, Ассоциацию городов Украины, Офис простых решений и результатов, КСУ, разных больших и малых застройщиков. В течение двух месяцев была разработана и согласована концепция законопроекта, на ее основе разработан законопроект. На прошлой неделе я его представил на профильном комитете Рады. После этого наш путь неизбежен - мы ожидаем принятия этого закона в июне этого года", - сказал Чернышов, добавив, что законопроект будет внесен как депутатский в ближайшее время.

По его словам, концепция предлагает подход "Умного регулирования". "Преодолеть коррумпированную составляющую в этой сфере возможно при условии создания конкурентного и прозрачного рыночной среды, а также дерегуляции и автоматизации услуг", - сообщил Чернышов.

Предлагается предусмотреть минимизацию бумажного документооборота, расширение функциональных возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Предусматривается возможность занесения документов в систему для принятия решения заказчиками самостоятельно или через государственных регистраторов или нотариусов. Усиливается ответственность этапа проведения экспертизы проектов строительства, прежде всего, вводится персональная ответственность экспертов за проведение экспертизы и расширяются ее полномочия и, соответственно, усиливается ответственность.

Помимо того, в документе пересмотрена система градостроительного контроля, разграничены полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц. Государственный градостроительный надзор будет осуществляться Минрегионом по Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства, уполномоченными органами градостроительства и архитектуры, исполнительными органами, экспертными организациями, юридическими лицами и исполнителями отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры. Изменен также принцип принятия в эксплуатацию объектов строительства, усиливается ответственность всех причастных к принятию в эксплуатацию лиц, отражается в акте о приемке в эксплуатацию, расширенные возможности автоматического принятия.

Министр напомнил, что в настоящее время проходит конкурс на главу Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ), а также набор сотрудников ведомства. "Действующие нормативно-правовые акты говорят нам о том, что выполнение полномочий в полном объеме ГИАГ может осуществлять после того, как будет принято на работу 30% сотрудников (предельная утвержденная численность 660 - ред.) ", - сказал Чернышов.

По его словам, параллельно ведется работа по расширению и усовершенствованию функционала "Дия". "Мы работаем с Минцифрой по совершенствованию "Дии" и ЕГЭССС. Я вас уверяю - можем зафиксировать - что в этом году это будет работать, как часы. И в вопросах регистрации начала и принятию в эксплуатацию, и в вопросах полноты данных для Госкомстата. Сейчас у нас переходный этап, который, к сожалению, затянулся. Именно поэтому мы работаем на максимальной скорости. Рассчитываем, что законопроект будет принят более или менее в то же время, что и создан ГИАГ, и расширен функционал ЕГЭССС (согласно Постановлению КМУ - 30 июня), и они заработают синхронно", - сказал Чернышов.