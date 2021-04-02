Экономика

12:41 02.04.2021

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

1 мин читать
В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

Министерство культуры и информационной политики запускает опрос воздействия карантинных ограничений на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий.

"Его цель - зафиксировать реальную потребность бизнеса, выраженную в количественных показателях (рабочих местах, объеме утраченного дохода, количестве потенциально пораженных контрагентах-партнерах) для запуска дополнительных форм государственной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что опрос продлится до 14 апреля 2021 года.

Ознакомится с ним можно ссылке на соответствующею форму: https://forms.gle/qCBBAPRBS337jbDS9

Теги: #карантин #минкультуры #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 02.04.2021
ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

10:36 02.04.2021
В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

10:22 02.04.2021
В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

06:53 02.04.2021
Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

18:20 01.04.2021
Болгария смягчает ограничения из-за коронавируса перед выборами

Болгария смягчает ограничения из-за коронавируса перед выборами

17:22 01.04.2021
Таиланд сократил до недели карантин для путешественников с прививкой от COVID-19

Таиланд сократил до недели карантин для путешественников с прививкой от COVID-19

10:44 01.04.2021
Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

15:40 31.03.2021
Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

20:54 30.03.2021
Во Львове ужесточают карантинные ограничения: транспорт будет работать по спецпропускам, детсады - в режиме дежурных групп

Во Львове ужесточают карантинные ограничения: транспорт будет работать по спецпропускам, детсады - в режиме дежурных групп

14:58 30.03.2021
Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

ПОСЛЕДНЕЕ

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Львова в Баку, аннулировала право МАУ на эксплуатацию данной линии

"Укравтодор" требует от Шабунина обнародовать реальные факты коррупции на строительстве Полтавской трассы либо извиниться

Глава американского подразделения Volkswagen взял на себя ответственность за шутку о смене названия

Украина и МБРР обсуждают кредитное соглашение на $200 млн для финансирования вузов

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

Продажи алкоголя на аукционах Sotheby's упали на 22% в 2020 году

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА