В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

Министерство культуры и информационной политики запускает опрос воздействия карантинных ограничений на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий.

"Его цель - зафиксировать реальную потребность бизнеса, выраженную в количественных показателях (рабочих местах, объеме утраченного дохода, количестве потенциально пораженных контрагентах-партнерах) для запуска дополнительных форм государственной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что опрос продлится до 14 апреля 2021 года.

Ознакомится с ним можно ссылке на соответствующею форму: https://forms.gle/qCBBAPRBS337jbDS9