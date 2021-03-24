Премии по "Зеленой карте" в Украине в январе возросли на 11,5%, количество договоров сократилось на 40,3% - МТСБУ

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе 2021 году увеличилось на 11,5% по сравнению с январем 2020 годом - до 160,606 млн грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период сократилось на 40,33% - до 51,317 тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, сократился на 43,23% - до EUR792,393 тыс. тогда как количество оплаченных требований - на 42,73%, до 319.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.