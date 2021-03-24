Застройщики создают собственные карантинные фонды - DIM

Для преодоления возможных последствий пандемии лидеры строительного рынка создают собственные "карантинные фонды", сообщил основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский агентству "Интерфакс-Украина".

"Группа компаний DIM уже аккумулировала более 10 млн грн для преодоления возможных последствий пандемии. На данный момент готовится тактический план в случае объявления всеукраинского локдауна. Компания не останется в стороне и готова оказать посильную помощь медучреждениям, волонтерам в случае возникновения такой необходимости", - сообщил он.

По словам Насиковского, средства "карантинных фондов" могут быть направлены на закупку необходимых санитарных средств, обеспечение транспортом рабочих, создание безопасных условий для работы офисных сотрудников. Он также добавил, что некоторые компании, в случае обострения эпидемиологической ситуации в стране, готовы часть собственных средств направить на борьбу с пандемией (на закупку необходимого оборудования, спецодежды и средств спецзащиты, лекарств, обеспечение транспортом, проведение при необходимости дополнительного тестирования пр.).

В целом, по оценке эксперта, в условиях всеукраинского локдауна только 10-12 девелоперских компаний смогут вести строительство в запланированном объеме, если, конечно, не будут приняты жесткие ограничительные меры на ведение строительных работ.

По словам Насиковского, запас финансовой прочности 5-7 компаний - лидеров рынка позволит вести бесперебойное строительство в течение 9-15 месяцев без привлечения средств покупателей.

Эксперт отметил, что локдаун создает огромные имиджевые риски для застройщика. Внимание потенциальных покупателей во время форс-мажорных обстоятельств будет сконцентрировано в основном на процессе строительства: нет ли временных пауз, не приостановлены ли работы на объекте. При существенных ограничениях со стороны государства, для застройщиков очень важным станет вопрос динамики ведения строительных работ.

"Пока еще сложно делать прогнозы касательно последствий возможного локдауна. Но если спроецировать ситуацию на март-апрель 2020 года, уменьшение уровня продаж может составить в среднем от 30% до 70% в зависимости от уровня спроса на тот или иной объект, стадии строительства, конкурентных преимуществ объекта, от активности компании на стройплощадке, а также от имиджа самого застройщика", - пояснил Насиковский.

При этом, как считает эксперт, по аналогии с весной 2020 года велика вероятность появления "сжатой пружины" спроса: в период локдауна количество сделок уменьшится, но уже после снятия ограничений ожидается резкий рост продаж.

Насиковский отметил, что поскольку ни одна компания не заинтересована даже в кратковременном снижении объема продаж, то стоит ожидать от застройщиков спецакций или улучшенных условий по рассрочке. Само же "выравнивание" рынка может наступить не ранее, чем через три-четыре недели после окончания возможного всеукраинского локдауна. При этом в последующие два-три месяца динамика продаж будет значительно выше, чем в период жесткого карантина.

"Что касается ценовой ситуации на рынке, то, вероятнее всего, цены будут стабильными в наиболее востребованных объектах, каковыми в настоящее время являются объекты повышенной комфортности новых форматов. Незначительное номинальное снижение (в пределах 3-5%) может произойти в домах эконом-класса, так как именно жилье этой категории пользуется наименьшим спросом граждан", - подытожил эксперт.

Группа компаний DIM была основана в 2014 году. Она состоит из шести компаний, которые охватывают все стадии строительства: управляют процессом разработки архитектурных решений и проектирования, предлагают весь спектр строительных и дизайнерских услуг, предоставляют услуги по профессиональному управлению недвижимостью.

На данный момент компания ввела в эксплуатацию 6 домов совокупной площадью свыше 120 000 кв. м. Введены в эксплуатацию жилые комплексы: "Соборный", "Фамильный", "Автограф" и А52. Общий портфель проектов компании – свыше 890 000 кв. м.

На стадии строительства находится 5 жилых комплексов категории комфорт+ и бизнес-класса: "Новый Автограф", "Метрополис", "А136 Highlight Tower", Park Lake City, Lucky Land.