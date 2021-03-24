Экономика

09:47 24.03.2021

МХП завершил 2020 год с чистым убытком $133 млн при снижении выручки на 7%

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МХП завершил 2020 год с чистым убытком $133 млн при снижении выручки на 7%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%, а выручка компании сократилась на 7% - до $1,91 млрд.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в среду, его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года – 21%.

МХП отмечает, что в минувшем году экспортная выручка снизилась на 9,1% - до $1,015 млрд, что составляет 53% общей выручки (в 2019 года - 56% общей выручки).

МХП в четвертом квартале 2020 года сократил чистый убыток в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $24 млн, его общая выручка сократилась на 10% - до $497 млн, а экспортная выручка сократилась на 19,3% - до $255 млн (51% от общей выручки).

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Теги: #мхп #итоги
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