Экономика

19:47 23.03.2021

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

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Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало снижение ставки отсечения 6-мес. бумаг до 8,68% с 9,15% двумя неделями ранее и существенное падение спроса на 2-х и 3-летние бумаги.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения по 12-мес. ОВГЗ сохранилась на уровне 10,75%, 20-мес. – 11,1%, 3-летних – 12,05%, а 2-летних снизилась с 11,8% до 11,7% годовых.

По сравнению с прошлой неделей основные продажи переместились на годичные бумаги – 4,7 млрд грн, тогда как 20-мес. было реализовано на 1,12 млрд грн, тогда как неделю назад было наоборот – соответственно 2,98 млрд грн и 4,29 млрд грн.

В то же время продажи более длинных облигаций упали в 25 раз – до 79,3 млн грн.

В целом среднезвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,64% с 11,02% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока с 18,6 до 14,2 месяцев, а объем продаж сократился с 10,1 млрд грн до 5,9 млрд грн.

Теги: #аукционы #овгз
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