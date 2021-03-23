Экономика

12:49 23.03.2021

Дорожники начали ремонт участка дороги М-12 в Тернопольской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

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Дорожники начали ремонт участка дороги М-12 в Тернопольской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

Дорожники начали текущий средний ремонт между городами Тернополь и Бережаны дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, которая станет составной маршрута до 30 годовщины Независимости Украины М-30 Стрый - Изварино.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, 22 марта первая бригада субподрядчика "Техно-Буд-Центр" начала работать в с. Подгороднее Тернопольского района (км 140 дороги М-12). В частности, она начала готовить к ремонту мост - отфрезеровала изношенное покрытие и начала демонтаж арматуры. Вскоре начнет работу бригада генерального подрядчика - Onur Group Ukraine.

Общая протяженность участка текущего среднего ремонта составляет 47 км.

Кроме того, в ближайшее время "Укравтодор" планирует объявить торги на объекты капитального ремонта: отрезки М-12 в пределах города Бережаны и за ним до границы с Прикарпатьем.

Агентство отмечает, что участок будущей автодороги М-30 Стрый - Изварино в Тернопольской области проходит от границ Ивано-Франковской и Хмельницкой через Тернополь. От областного центра до границы Хмельницкой области ее ремонтировали в 2018 году. Но от Тернополя через город Бережаны до границ Ивано-Франковской области эта автодорога не знала ремонта еще с 1990-х годов.

Вместе с трассой М-04 Знаменка - Луганск - Изварино автодорога М-12 объединится в самую длинную автодорогу страны протяженностью 1392,3 км.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021-м, в 30-ю годовщину независимости Украины, в рамках программы "Большое строительство" планируется открыть самую протяженную трассу в стране – М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил тогда глава государства.

 

Теги: #укравтодор #тернопольская_область #прикарпатье
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