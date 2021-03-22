Экономика

17:07 22.03.2021

ПУМБ направил на дивиденды 1,3 млрд грн – половину чистой прибыли 2020 г.

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ПУМБ направил на дивиденды 1,3 млрд грн – половину чистой прибыли 2020 г.

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) направит 1,304 млрд грн или половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (2,608 млрд грн) на выплату дивидендов, а второй половину – на увеличение резервного фонда.

Соответствующее решение приняли акционеры банка на годовом общем собрании в понедельник, указано в пресс-релизе финучреждения.

"В 2020 году ПУМБ сохранил доходность на уровне прошлого года, заработав 2,6 млрд грн. Ликвидность банка и достаточность капитала (19,5%) почти вдвое превышает нормативы, установленные регулятором", – приводятся в нем слова главы правления ПУМБ Сергея Черненко.

По его словам, этот результат свидетельствует об эффективности и надежности бизнес-модели, грамотном корпоративном управлении и готовности адекватно реагировать на внешние вызовы.

В релизе указывается, что операционный доход банка в минувшем году вырос на 7,7% – до 7,82 млрд грн: чистый процентный доход до резервов увеличился на 29,4% – до 6,84 млрд грн при снижении чистого комиссионного дохода на 4% – до 1,67 млрд грн.

Собственный капитал банка составлял на начало этого года 9,68 млрд грн, активы – 75,26 млрд грн, средства клиентов – 57,51 млрд грн, напоминается в релизе.

ПУМБ отметил, что качество его кредитного портфеля остается на высоком уровне и по результатам 2020 года доля проблемных активов в общих активах и финансовых обязательствах снизилась с 10,2% до 4,9%, а на 1 марта 2021 года - до 4,4%, тогда как по всей банковской системе этот показатель в начале года составлял 16,1%.

Из расчета на одну акцию дивиденды будут выплачены в размере 91,04 грн. С учетом выплаты дивидендов достаточность капитала составляла бы 16,8%, а благодаря направлению 50% прибыли на увеличение резервного фонда показатель основного капитала улучшится до 15,7% при нормативе не менее 7%, уточняется в релизе.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (80,871 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #пумб #дивиденды
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