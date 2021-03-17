Экономика

17:09 17.03.2021

Украина за два месяца увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

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Украина за два месяца увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-феврале 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 4,6% (на 1 млрд 246,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 28 млрд 279,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 3,8% (на 821,3 млн кВт-ч) – до 22 млрд 412,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 2,5% – до 8 млрд 495,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4,603 млрд кВт-ч (+2,2% к январю-февралю-2020), топливная – 577,1 млн кВт-ч (+0,8%), машиностроительная – 654,5 млн кВт-ч (+2,3%), химическая и нефтехимическая – 716,4 млн кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 701,1 млн кВт-ч (-1,5%), строительных материалов – 328 млн кВт-ч (+2,9%), другая – 915,6 млн кВт-ч (+4%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 609,1 млн кВт-ч (+4,5%), транспортные – 1,104 млрд кВт-ч (-5,7%), строительные – 205,6 млн кВт-ч (+4,8%).

Население страны в январе-феврале-2021 потребило 7 млрд 527,8 млн кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 2 млрд 899,4 млн кВт-ч (+1,7%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 570,8 млн кВт-ч (+4,5%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам двух месяцев снизилась с 38,4% до 37,9%, а доля населения увеличилась с 32,4% до 33,6%.

В феврале-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,4% (на 704,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 13,767 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,7% (на 498,9 млн кВт-ч), до 11 млрд 64,8 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 394,2 млн кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2 млрд 563,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 655,8 млн кВт-ч.

Теги: #электроэнергия #потребление
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