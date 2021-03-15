Кохавинская бумфабрика получает EUR13,8 млн кредита ЕБРР и стимулирующий грант FINTECC $131 тыс.

АО "Кохавинская бумажная фабрика" (КБФ Львовская обл.), реализующая проект строительства нового производства с привлечением кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере EUR13,8 млн, также получит стимулирующий грант в размере $131,433 тыс. в рамках программы ЕБРР Центр финансирования и передачи технологий в сфере адаптации к климатическим изменениям и смягчения их воздействия (FINTECC), сообщает пресс-служба ЕБРР в понедельник.

"Украинский производитель бумаги АО "КБФ" перейдет на следующий этап своего развития благодаря кредиту EUR13,8 млн от ЕБРР. Инвестиции в новое оборудование позволят КПФ войти в рыночный сегмент бумажной санитарно-гигиенической продукции на основе целлюлозы. В новом производственном цехе будет создан технологический процесс полного цикла", - отмечается в сообщении.

В том числе, более EUR1 млн будет выделено на модернизацию оборудования фильтрации сточных вод, а также меры по повышению энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям, что позволит уменьшить потребление воды, а также сократить годовой объем выбросов CO2 на 2400 тонн.

Согласно пресс-релизу, для поддержания реализации этих мер предполагается стимулирующий грант в рамках программы FINTECC, целью которой является передача технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним.

Кроме того, отмечается в сообщении, КБФ также воспользовалась техническим сотрудничеством в форме гранта из фонда EU4Business в Украине, предназначенного для пред- и послеинвестиционной поддержки.

Пресс-служба ЕБРР также уточняет, что КБФ также оказаны консультационные услуги по анализу рынка и разработке бизнес-плана, профинансированные из Фонда развития малого бизнеса (США, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Швейцария, Швеция, Фонд технического сотрудничества тайваньского бизнеса и ЕБРР, а также Норвегия).

Кохавинская бумфабрика – один из ведущих производителей бумаги-основы и санитарно-гигиенической продукции из макулатуры. Ее строительство было начато в 1938 году при участии специалистов из Германии, Польши и Швеции. В 1990-х фабрика была приватизирована через выпуск ваучеров и в настоящее время принадлежит 173 акционерам.

В настоящее время компания имеет две машины для выпуска бумаги-основы общей мощностью 40 тыс. т в год и семь линий для производства санитарно-гигиенической продукции из бумаги-основы.

КБФ выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца только из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер", "Великан").

Акционеры ПАО " КБФ" одобрили привлечение кредита ЕБРР в объеме до EUR17 млн для финансирования строительства нового производства на собрании 10 ноября.

По решению собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики, рыночная стоимость которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней финансовой отчетности).

По выпуску туалетной бумаги КБФ занимает третье место в Украине после Киевского картонно-бумажного комбината и АО "ВГП " (Волынская обл., ТМ "Рута"), которые в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы привозную целлюлозу (в Украине она не производится – ИФ).

Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции.

В 2020 году КБФ выпустила продукцию на 596,11 млн грн - на 9% больше, чем годом ранее, и, по предварительным данным, увеличила чистую прибыль на 16% - до 84,55 млн грн.

ЕБРР – самый крупный международный финансовый инвестор в Украине. С начала деятельности в стране Банк взял на себя обязательства по предоставлению EUR14,5 млрд в рамках 489 проектов.