Группа "Нафтогаз" выделит отдельную корпоративную функцию по закупкам

НАК "Нафтогаз Украины" в процессе трансформации Группы "Нафтогаз" приняла решение об изменении системы закупок и их вывода в отдельную корпоративную функцию, которая будет централизованно отвечать за закупки и подчиняться непосредственно исполнительному директору группы, сообщила пресс-служба НАК в среду.

"Эта реформа обеспечит мгновенный положительный эффект: обновленная структура функции будет соответствовать лучшим международным стандартам и позволит консолидировать всю закупочную экспертизу в едином месте, а также обеспечит прямую и независимую подотчетность правлению компании", − утверждают в НАК.

Согласно пресс-релизу, основным приоритетом обновленной корпоративной функции будет оставаться совершенствование механизмов закупок с сохранением системы категорийного управления.

Также с 1 марта 2021 года начал работу Главный совет по контрактированию (Major Contract Board) и совет по контрактированию юридических лиц (Local Contract Boards) - органы, призванные усилить процесс надзора за закупками и в целом обеспечить рост качества и результативности функции.

Совет по контрактированию будет подчиняться финансовому директору Группы.

По информации компании, функциональное изменение позволит дивизиону "Техническое обеспечение", которому ранее подчинялись закупки, сосредоточиться на управлении крупнейшими инвестиционными и капитальными проектами, в частности на буровых и строительных услугах, а также повышении уровня эффективности автоматизации производственных процессов.

Благодаря этим изменениям Группа должна лучше сфокусироваться на реализации новых инициатив, в частности на разработке Юзовского месторождения, СРП-проектов, освоении Карпат и шельфа Черного моря.

"В условиях обновленной стратегии Группы крайне важно достичь максимального уровня специализации наших функций. Именно поэтому мы отказываемся от громоздких структур, пытаясь создать организацию с короткой вертикалью подчинения и четкими зонами ответственности", - подчеркнул главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, которого цитирует пресс-служба.

О назначении руководителя новосозданной функции НАК "Нафтогаз Украины" сообщит позже.