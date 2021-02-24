Кабмин предложит Раде узаконить труд фрилансеров

Кабинет министров предлагает Верховной Раде законодательно урегулировать взаимоотношения сотрудников и работодателей в случае, когда невозможно наперед определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы, в частности, работы фриласеров.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду.

Законопроект предлагает ввести новую особую форму трудового договора - трудовой договор с нефиксированным временем. Условия такого документа должны предполагать, что стороны по договоренности могут определять необходимость и время привлечения сотрудника к работе, ее объем и режим выполнения.

При этом оплата труда происходит за то время, когда фактически выполняется работа, указало министерство. Законопроект предусматривает минимальное гарантированное количество оплачиваемых часов в месяц.

В то же время сотрудник должен получить все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в частности, надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения, выплаты зарплаты, предполагает законопроект.