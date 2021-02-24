Стоимость продажи жилья на вторичном рынке Киева к концу 2020 г. возросла на 5% – OLX

Цены на продажу квартир на вторичном рынке в Киеве к концу 2020 года возросли на 5%, количество предложений одно- и двухкомнатных квартир увеличилось в среднем на треть, свидетельствует аналитика "OLX Недвижимость".

"С началом эпохи new normal квадратные метры стали дешевле на 2-3%. Продавцы начали поднимать стоимость с лета. Так, приобрести собственное жилье к концу года стало на 5% дороже. Средняя цена "однушки" в Киеве составила $54,6 тыс., "двушки" – $77,8 тыс., "трешки" – $110,1 тыс. Дешевле всего обойдется квартира в Деснянском районе", – сообщила компания OLX агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время предложение однокомнатных квартир увеличилось на 31%, двухкомнатных – на 36%, а трехкомнатных – лишь на 3%.

По данным OLX, самые дешевые однокомнатные квартиры предлагаются в Деснянском и Святошинском районе (в среднем $36,2 тыс. и $36,9 тыс. соответственно), при этом в Деснянском меньше всего предложений. Чуть дороже "однушки" – в Соломенском и Оболонском районах ($44тыс. и $46,4 тыс.). На Печерске стабильно самые дорогие "однушки" – в среднем $117,3 тыс. При этом больше всего объявлений о продаже в Голосеевском и Шевченковском районах ($61,8 тыс.).

На вторичном рынке двухкомнатных квартир жилье в Деснянском районе в среднем стоит $49,3 тыс., тогда как в остальных районах цены стартуют от $54 тыс. Самые дорогие "двушки" в Печерском районе – $152,9 тыс., за ними следуют квартиры в Голосеевском ($84,5 тыс.), Шевченковском ($82,9 тыс.) и Дарницком ($79,2 тыс.) районах.

Цены на трехкомнатные квартиры на вторичке стартуют с $60 тыс. в Деснянском районе, $66,4 в Святошинском, тогда как остальных районах цены колеблются от $80 тыс. до $100 тыс. Более $100 тыс. "трешка" стоит в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Согласно аналитике OLX, чаще всего интересовались объявлениями о продаже квартир в Дарницком и Святошинском районах.

В других крупных городах цены на вторичном рынке жилья значительно ниже, чем в столице. Так, цены на однокомнатные квартиры в Харькове в среднем составляют $25,4 тыс., двухкомнатных – $38,9 тыс., трехкомнатных – $52,9 тыс.

Цены на "однушки" в Днепре в среднем составляют $26,6 тыс., "двушки" – $35,5 тыс., "трешки" – $45,7 тыс, в Одессе соответственно $32,7 тыс, $46,4 тыс. и $59,4 тыс.

Во Львове средние цены на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры составляют $38,7 тыс., $51,8 тыс., $63,3 тыс. соответственно.