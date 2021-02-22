Экономика

16:05 22.02.2021

На месте закрытой гостиницы на морском вокзале Одессы будет гостиница международной сети

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На месте закрытой гостиницы на морском вокзале Одессы будет гостиница международной сети

На месте закрытой гостиницы "Одесса" на Морском вокзале города откроется гостиница международной сети, для реализации проекта уже есть инвестор, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Есть большой проект в Одессе в Одесском порту: новая гостиница, которая стоит закрытой уже семь лет на Морвокзале. Мне известно, что уже есть инвестор. Уже фактически финальный этап. Там начнется отстройка набережной и строительство новой сетевой гостиницы, известной во всем мире", - сказал он в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Четырехзвездочная 19-этажная гостиница "Одесса" общей площадью 26,8 тыс. кв. м на 158 номеров была открыта в 2001 году. Объект расположен на Одесском морском вокзале по ул. Приморская, 6-а. Первым оператором гостиницы выступала международная гостиничная сеть Kempinski Hotel Group.

В 2015 год правительство Украины изъяло гостиницу из управления ООО "Премьер Отель Одесса".

Теги: #опу #гостиница #одесса
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