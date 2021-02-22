Мининфраструктуры в 2021 начнет строительство евроколеи на участке Киев-Львов-госграница

Министерство инфраструктуры Украины в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435мм) со скоростью движения поездов свыше 250 км/час.

"Это четыре участка общей протяжностью почти 2 тыс. км желлезнодорожной колеи. Первый участок это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

По его словам, этот проект планируется реализовать с привлечением международного партнера, в то же время, министр не указал, кто из МФО готов профинансировать реализацию этого проекта.

"В целом ожидаем более 5 млн пассажиров в год после того, как будут завершены все этапы строительства новой выскокоскоростной колеи", - подчеркнул Криклий.

В рамках реализации проекта по строительству Евроколеи в Украине планируется также закупка 39 высокоскоростных поездов.

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2021г начнет работу по вопросу строительства евроколеи в Украине, до 2025г планируется интеграция Украины в евросети.

Первыми в Украине планируюется реализовать евромаршруты на двух наиболее трафиковых "треугольниках" маршрутов, в том числе в направлениях Харькова, Львова и Одессы.