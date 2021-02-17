"Энергоатом" планирует через 2-3 года увеличить производство э/э более чем на 20%

НАЭК "Энергоатом" планирует через два-три года увеличить годовой объем производства электроэнергии до 95 млрд кВт-ч, при ожидаемом объеме выработки э/э в текущем году 78 млрд кВт-ч, сообщил врио президента компании Петр Котин на форуме Ukraine30 в среду.

"Мы видим, как это сделать, и мы имеем большие планы на будущее, и если сейчас мы планируем в соответствии с энергобалансом выработать 75 млрд кВт-ч, а можем и 78 млрд, то наша цель за два-три года выйти на производство 95 млрд кВт-ч в год", - сказал он.

По словам главы НАЭК, в компании запланировали ремонтную кампанию на ближайшие два-три года таким образом, чтобы в зимний период в ремонте находились не более двух-трех блоков.

Как сообщил на форуме заместитель министра энергетики Юрий Бойко, во время подготовки прогнозного энергобаланса на текущий 2021 год в ходе дискуссий между НЭК "Укрэнерго", профильных специалистов Минэнерго и "Энергоатома" удалось посредством оптимизации ремонтной площадки НАЭК увеличить дополнительно выработку АЭС в годовом балансе на 3 млрд кВт-ч.

"Я лично считаю, что это хороший показатель. Более того, на сегодня есть предусловия, что эта цифра увеличится", ‒ подчеркнул Бойко, напомнив о запуске атомщиками 15 февраля после планового ремонта энергоблока №2 ХАЭС на месяц раньше планируемой даты.

В то же время, уточнил замминистра, для "Энергоатома" окажутся проблемными в текущем году три месяца – с августа по октябрь, ‒ на протяжении которых энергосистема не сможет принять всю э/э, производимую НАЭК.

"С целью максимизации производства "Энергоатома" следует выполнить ряд мероприятий. В первую очередь, нужно оптимизировать ремонтную площадку, чтобы ремонты не осуществлялись в холодную пору года, а сместились на лето. Следующий шаг – это оптимизация самих ремонтов, а именно тех из них, которые проходят в холодную пору года", ‒ пояснил Бойко.

Как считает замминистра энергетики, в числе более длительных мероприятий, которые обеспечат максимизацию выработки атомной э/э, могут стать строительство электроустановок по производству водорода, создание на базе площадок АЭС дата-центров, сооружение маневренных генерирующих мощностей, а также достройка энергоблоков №3-4 ХАЭС и №5 РАЭС.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" после запуска в работу 15 февраля энергоблока №2 Хмельницкой АЭС планирует до конца зимнего периода работать 11 подключенными энергоблоками мощностью около 10650 МВт. В настоящее время в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ривненской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 24-е сутки среднего планового ремонта.

В 2020 году "Энергоатом" снизил выработку электроэнергии на 8,2% по сравнению с предыдущим годом – до 76 млрд 202,2 млн кВт-ч.