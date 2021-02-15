Экономика

16:46 15.02.2021

Новым гендиректором ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

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Новым гендиректором ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Всемирная торговая организация (ВТО), переживающая последние годы непростые времена и нуждающаяся в масштабном реформировании, выбрала нового генерального директора - им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе внеочередного заседания одобрил ее кандидатуру на должность генерального директора с 1 марта 2021 года по 31 августа 2025 года, сообщила организация.

Предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа 2020 года, не доработав год до конца своего второго срока, официально - по личным причинам. Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

Как сообщалось, изначально на пост генерального директора ВТО подали заявки представители восьми стран - Великобритании, Египта, Кении, Кореи, Мексики, Молдавии, Нигерии и Саудовской Аравии, затем претендентов осталось пятеро, потом их число сузилось до двух.

В конце октября Оконджо-Ивеала по итогам голосования группы постпредов при ВТО опередила второго претендента на пост главы ВТО - представительницу Кореи Ю Мён Хи, но США тогда выступили резко против ее кандидатуры (по сути наложив вето), а так как необходим консенсус при назначении, то с тех пор шли консультации между странами, которые дали результат только после вступления в должность нового президента США.

5 февраля стало известно, что представительница Южной Кореи сняла свою кандидатуру на пост нового гендиректора ВТО, а торговое представительство США выпустило заявление, в котором заявило о решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году, за время своей карьеры работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.

 

 

Теги: #гендиректор #вто
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