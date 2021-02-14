Экономика

16:46 14.02.2021

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

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Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Объединенных Арабских Эмиратах инновационный проект "Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом и полным циклом переработки отходов, ознакомился с особенностями реализации его концепции, сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Инновации, технологии - это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего. Нас очень интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили эти технологии и на другие страны", - отметил президент.

Как отмечается в сообщении, Зеленский также посетил Университет искусственного интеллекта имени наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, где встретился с руководством ведущих эмиратских компаний, работающих в сфере высоких технологий. По результатам встреч была достигнута договоренность об усилении двустороннего сотрудничества в сфере биотехнологий, кибербезопасности, IT и искусственного интеллекта.

Теги: #город #оаэ #зеленский #проект
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