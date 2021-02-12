Экономика

11:42 12.02.2021

Минрегион разработал классификацию ограничений в использовании земель

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Минрегион разработал классификацию ограничений в использовании земель

Министерство развития громад и территорий Украины разработало классификацию ограничений в использовании земель, устанавливаемых комплексным, генеральным планами, детальным планом территорий (ДПТ).

Подготовленный ведомством проект правительственного постановления об утверждении классификации обнародован на сайте Минрегиона 11 февраля.

Согласно пояснительной записке к документу, постановление расширит перечень ограничений использования земучастков, которые устанавливаются на основе других нормативно-правовых актов или заявлений заинтересованных лиц.

Классификация предусматривает выделение ограничений, которые устанавливаются исключительно комплексным планом пространственного развития территории громады, генпланом населенного пункта, ДПТ, а также ограничений, которые могут устанавливаться указанными документами в определенных параметрах, если не установлены другой документацией. Так, в первый список ограничений входят территории в границах красных, зеленых, голубых, желтых линий, в линиях регулирования застройки, участки для размещения социально важных объектов.

При этом для охранных территорий около объектов транспорта, связи, энергосистемы, санитарно-защитных зон, прибрежных защитных линий водоемов, пляжных зон и других земель могут применяться в том числе другие ограничения.

Согласно проекту постановления, ведомости об установленных ограничениях будут вноситься в Государственный земельный и градостроительный кадастр.

Утвержденная до вступления в силу классификации градостроительная документация будет действовать до утверждения местными органами нового комплексного, генерального, детального планов территорий.

В случае принятия постановление вступит в силу не ранее 24 июля 2021 года.

Как сообщалось, в июне-2020 Верховная Рада приняла законопроект №2280, которым предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий громад.

Теги: #недвижимость #земля #минрегион
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