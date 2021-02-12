Экономика

10:27 12.02.2021

Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

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Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

Нацбанк Украины остается независимым и равноудаленным от всех ветвей власти для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальных политиках и будет защищать законность национализации ПриватБанка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Уверяем, что приложим все усилия для защиты законности решений о национализации ПриватБанка, сохранения финансовой стабильности и не допустим потери средств налогоплательщиков", – написал он, комментируя принятую на этой неделе резолюцию Европарламента об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава НБУ напомнил, что в минувшем году Верховная Рада приняла банковский закон №590-IX, что сделало невозможным возвращение ПриватБанка (Киев) бывшим владельцам и усилил устойчивость банковского сектора.

Шевченко отметил, что Нацбанк Украины с большим уважением относится к предостережениям от коллег из Европарламента относительно давления на независимость центрального банка.

"Должны заверить, что независимости НБУ ничего не угрожает. Сегодня никто не может диктовать Национальному банку, какой устанавливать курс гривни или какую учетную ставку", – заявил глава регулятора.

Он указал, что все важные решения принимаются коллегиально и поддерживается конструктивный диалог на регулярных встречах с представителями других госорганов на заседаниях Совета финансовой стабильности.

"Национальный банк был и остается технократическим институтом", – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что НБУ планирует и в дальнейшем способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского союза и внедрению лучших мировых практик функционирования банков. В качестве примера он привел переданный недавно на рассмотрение Верховной Рады согласованный с экспертами Международного валютного фонда законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках.

По словам Шевченко, принятие этого закона станет важным шагом для дальнейшего усиления институционности и независимости НБУ, повысит ответственность руководства банков за принятые решения и будет способствовать прозрачности и стабильности их деятельности.

"Предложенные нормы введут обновленные требования по структуре капитала и нормативов его достаточности в соответствии с директивой ЕС CRD IV и регламента CRR. Также он позволит банкам ввести процессы оценки достаточности внутреннего капитала (ICАAP) и внутренней ликвидности (ILAAP)", – уточнил глава НБУ.

Как сообщалось, представители ЕС неоднократно настаивали на продолжении расследования деятельности руководителей и владельцев ПриватБанка до его национализации в конце 2016 года, на которую государство потратило свыше $6 млрд.

Теги: #шевченко #нбу #приватбанк #европарламент
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