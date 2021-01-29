Совладелец ИСД Тарута обвинил российский ВЭБ в нарушении договоренностей и банкротстве корпорации

Миноритарный совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), народный депутат Сергей Тарута в интервью телеканалу "Перший. Діловий" обвинил руководство российского Внешэкономбанка (ВЭБ) в нарушении договоренностей по развитию компании и осуществлении планов по ее банкротству.

По его словам, в 2000-2001 годах корпорация начала привлекать кредиты для стабилизации работы и развития предприятий, а в 2008 году договорилась с банками о реструктуризации.

"Но третий партнер (Виталий) Гайдук сказал, что я больше не хочу инвестировать в развитие, … поэтому я хочу продать свою долю… Ни у меня, ни у (Олега) Мкртчана (третий партнер – ИФ) денег на это не было, так как всю прибыль мы инвестировали в развитие. Мы уже практически имели соглашение с "Евразом" (Evraz - крупная российская горно-металлургическая компания), что мы создаем совместную компанию и интегрируемся в "Евраз", но начался кризис, и они не смогли привлечь деньги и акцептировать своими акционерами", - описал Тарута ситуацию на тот момент.

По его словам, акционеры ИСД нашли другого партнера – российский Внешэкономбанк (ВЭБ), который приобрел одного из крупнейших кредиторов украинской промышленности – украинский Проминвестбанк (ПИБ).

"Мы договорились с ВЭБ, который мне и Мкртчану выдал кредит на выкуп у Гайдука его доли и на реинвестицию в компанию этого кредита", - сказал Тарута, уточнив, что ВЭБ соглашался участвовать в ИСД только с контрольным пакетом.

"Но тут нужно было проходить процедуру согласования с Антимонопольным комитетом, и тогда ВЭБ начал так структурировать это соглашение, чтобы их не было как собственников, а они были как кредиторы", – пояснил депутат.

По его словам, переговоры велись и с главой ВЭБ на тот момент Владимиром Дмитриевым и его первым заместителем Андреем Сапелиным, которые привлекли к сделке инвесткомпанию "Тройку Диалог".

"И она помогала структурировать так, чтобы там не было напрямую юридического названия "Внешэкономбанк". И поэтому появились там "Бастион" и еще две компании. Carbofer (швейцарский трейдер – ИФ) планировался, но не появился там", - пояснил совладелец.

Тарута уточнил, что до соглашения с ВЭБ он являлся председателем совета директоров ИСД, занимался стратегией развития корпорации, а после достижения соглашения стал миноритарным акционером и уже не влиял на процессы, а Мкртчан остался генеральным директором.

"Совет директоров так и не был сформирован, хотя в уставе был совет директоров как главный орган, но ВЭБ и "Тройка Диалог" не захотели, чтобы у меня было влияние. Занимались управлением ВЭБ и Мкртчан, я постоянно обращался к ним относительно неэффективного управления", – констатировал депутат.

По его мнению, проблема ВЭБа – это бюрократическая структура, когда "лучше ничего не делать, чтобы потом не отвечать перед правоохранительными органами, чем принимать какие-то решения".

Тарута утверждает, что когда готовилось соглашение о продаже, то договаривались, что ВЭБ будет дальше инвестировать, так как ИСД уже приобрела предприятия в Польше, Венгрии, Пакистане и в Нигерии строила завод, и решит проблемы с железной рудой, в том числе за счет железорудных месторождений в России. Вместе с тем депутат признал, что документально подтвержденных договоренностей по инвестициям и развитию не было.

"Это было понятийное соглашение", – сказал он.

Бизнесмен отметил, что одной из целей привлечения ВЭБ к ИСД было страхование и от рисков, в частности, от "наезда" бывшего на тот момент президентом Виктора Януковича, которого Тарута, по его словам, критиковал.

"Россияне скупили кредиторку. В том числе и компания Indumet (Indumet S.A., Люксембург, в хозсуде Донецкой области инициирует банкротство ИСД и добилось в хозсуде Луганской области производства по делу о банкротстве Алчевского КХЗ с претензиями в 10 млрд грн – ИФ), которая создана и аффилирована с ВЭБ… И потом решила, что украинский акционер не нужен, и … через банкротство взять под контроль все активы", - заявил Тарута.

Он также обвинил ВЭБ в срыве привлечения индустриального инвестора, утверждая, что было очень много желающих приобрести активы ИСД.

"Россияне захватили Донбасс, в том числе захватили и часть активов ИСД – Алчевская группа: три больших предприятия – меткомбинат, в который было инвестировано более $3 млрд, Алчевский КХЗ и новая электростанция. И сейчас они находятся под управлением компании, которой руководит (Сергей) Курченко (находится за пределами Украины – ИФ). И россияне, с одной стороны, захватили эти активы, а с другой – через свои аффилированные компании пытаются захватить и юридически права и на ИСД, и на активы", - описал бизнесмен текущую ситуацию.

Он напомнил, что СБУ открыло дело по факту захвата предприятия Алчевской группы ИСД.

"Indumet (Люксембург) и Margit Holding Ltd. (Кипр) – это аффилированные компании ВЭБа, который находится под санкциями, и это означает, что Indumet и Margit также находятся под санкциями, и если Украина будет правильно защищать свои права, ни Indumet, ни Margit не должны принимать участия в банкротстве. К тому же есть вопрос правовой коллизии: предприятия захвачены, и те же россияне банкротят", - подчеркнул Тарута.

Как сообщалось, Тарута создал ИСД в 90-е годы со своим партнером Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился россиянин Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций ИСД 50% + 2 акции в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов при финансовой поддержке ВЭБ. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Тарута и Мкртчан.

В декабре 2013 года председатель ВЭБ Владимир Дмитриев заявлял, что банк помог ряду российских инвесторов приобрести ИСД - инвестиции составили около $8 млрд.

"Причем речь идет и об ИСД, и о "Запорожстали", где мы вместе с одним из крупнейших бизнесменов Украины Ринатом Ахметовым управляем этим комбинатом", - сказал тогда председатель Внешэкономбанка.