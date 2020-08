"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

Акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" рассмотрят вопрос о переуступке ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), на общую сумму 8 млрд 175 млн 857,2 тыс. грн.

Как сообщается в официальной информации ЧАО, соответствующий вопрос внесен в повестку внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 2 сентября текущего года.

"(…) Дать согласие на совершение крупной сделки с ООО "Оптимал Трейд" ("новый кредитор") - договора об уступке права требования, согласно которому общество ("первоначальный кредитор") уступает в пользу нового кредитора право требования к ПАО "ДМК" (должнику) на общую сумму 8 млрд 175 млн 857 тыс. 205,54 грн, которое возникло на основании договора об уступке права требования №34768ДС/763 от 17 февраля 2020 года и договора об уступке права требования № 20/1023 от 24 июня 2020г", - констатируется в проекте решения собрания акционеров.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.

Кроме того, акционерам предлагается рассмотреть еще один важный вопрос – о мировом соглашении (Settlement Deed). При этом на рассмотрение собрания выносятся два проекта решения: дать согласие на заключение такого соглашения или одобрить уже заключенное соглашение.

"(…) дать согласие на совершение обществом с Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест", бенефициар Ринат Ахметов – ИФ) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова), вместе именуемые "кредиторы", и Energotrading Limited (Гонконг), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ПАО "Донецкий металлургический завод" и Fintest MCP Limited (Британские Виргинские о-ва), вместе именуемые "стороны-заемщики", крупной сделки - мирового соглашения в рамках урегулирования дела (консолидированный арбитражный номер 173592), находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), согласно которой ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление Покровское" сумму в размере $500 млн в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения", - говорится в одном из двух проектов решения.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Донецксталь"-метзавод" на собрании 2 марта 2020 года утвердили одобренное в феврале этого года решение набсовета о переуступке ЧАО "Азовсталь" права требования задолженности ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), не превышающей 5 млрд грн.

Также сообщалось, что ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" в августе 2013 "Донецксталь" (Украина) и Energotrading Limited (Гонконг) выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, также East-West United Bank S.A. (Люксембург).

Группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входит ШУ "Покровское" и несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля, до того времени входивших в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой являлся Виктор Нусенкис. В июле 2019 года АМКУ начал рассмотрение заявки "Метинвеста" на получение контроля над мажоритарием ШУ "Покровское".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства, и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ПАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом. По данным НДУ на первый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd. и Treimur Investments Ltd. (обе - Британские Виргинские о-ва), а также Misandyco Holdings Ltd. (Кипр) находится по 24,99% акций ЧАО.

Согласно годовому отчету за 2019 год, ЧАО суммарно имело 32,44 млрд грн обязательств и обеспечений, из которых задолженность по процентам – 15,53 млрд грн, налоговые обязательства – 0,67 млрд грн, кредиторская задолженность – 0,38 млрд грн и текущие обязательства по утраченным активам – 0,49 млрд грн.

Крупнейшими кредиторами в отчете были названы ING Bank (реструктуризация долга) – 10,08 млрд грн (здесь и далее основная сумма долга, просрочен), ООО ФК "Приоритет" – 3,87 млрд грн (дата погашения – 26 апреля 2020 года), Укрэксимбанк – 0,45 млрд грн (просрочен), ООО "Сиверус" – 0,31 млрд грн и Itineris Holding Limited – 0,18 млрд грн (просрочен).