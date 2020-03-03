Стокгольмский арбитраж подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка

Украине не удалось оспорить прошлогоднее решение арбитра Стокгольмского арбитража, который запретил ей продавать "дочку" ВЭБа - ПАО "Проминвестбанк", сообщила российская госкорпорация.

Заявление об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с косвенной экспроприацией ПИБа ВЭБ подал в июне минувшего года. В августе ВЭБ попросил арбитраж принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций ПИБа с аукциона. Чрезвычайный арбитр запретил Украине совершать любые действия, направленные на продажу акций банка. Украина решила обжаловать это решение перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении ВЭБа.

Решение оставить вердикт в силе арбитраж принял 2 марта, сообщил ВЭБ.

При этом ВЭБ, по словам старшего вице-президента правового блока Игоря Краснова, процитированного в сообщении, "всерьез опасается, что Украина нарушит обеспечительную меру и спешно проведет аукцион (по продаже ПИБа - ИФ)".